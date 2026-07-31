Kozan'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde üç otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Karacaoğlan Mahallesi'ndeki kavşakta, sürücüleri öğrenilemeyen 01 RG 554, 01 TR 742 ve 01 BDS 742 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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