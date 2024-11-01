Kozan\'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili dün gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli O.K, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Dün, Adana'nın Kozan ilçesinde, zeytin ağacının dalına konulmuş çuvalda reçeteyle satışı yapılan 1569 uyuşturucu etkili hap ele geçirilmesiyle ilgili şüpheli O.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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