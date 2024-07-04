Kozan'da yangın mağdurlarına TOKİ'den yeni konutlar - Son Dakika
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Kozan'da yangın mağdurlarına TOKİ'den yeni konutlar

Adana'nın Kozan ilçesinde 2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında evleri hasar gören 29 afetzedeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan yeni konutları kurayla verildi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yeni evlerine kavuşan vatandaşlara konutlarının hayırlı olmasını diledi.

04.07.2024 14:21
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında evleri hasar gören 29 afetzedeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan yeni konutları kurayla verildi.

Kozan'da 2020 Ağustos ve 2021 Temmuz aylarında çıkan orman yangınlarında evlerini kaybeden 29 hak sahibi için TOKİ tarafından Tavşantepe Mahallesi'nde konut inşa edilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yapımı bitirilen 29 ev için hak sahiplerinin de katılımıyla Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde noter huzurunda kura çekildi.

Kura sonucunda 29 afetzede yeni evlerinin anahtarlarını teslim aldı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, programda, yangın felaketlerinin ardından vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini söyleyerek, "Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlarımıza konutlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yeni evlerini gezdiler

Törenin ardından kurada evleri çıkan hak sahipleri yeni konutlarını gezdi.

Afetzedelerden Mustafa Tümer gazetecilere, 2020 yılındaki yangında evini kaybettiğini belirterek, "Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Allah devletin yokluğunu vermesin. Zor günlerde güven kapısı oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Berrin Farsak da evlerinin teslim edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yangında evim, anılarım yandı. Ben evime üzüldüm, ağladım ama ağaçlara daha çok ağladım. Evim 3-5 yılda yapılır ama o ağaç 3-5 yıl içinde yetişmez diye çok ağladım. Devletimiz payidar olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kozan'da yangın mağdurlarına TOKİ'den yeni konutlar - Son Dakika

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