Kozan'da Yangın Sonrası Hasar Tespiti Başlatıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgarın devirdiği bir kavak ağacının elektrik tellerini koparması sonucu çıkan yangında büyük zarar gören mahallede hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde 30 Haziran günü yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kontrolün sağlanmasıyla birlikte, hasar tespiti ve onarım çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yangının başladığı andan itibaren tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Elektrik dağıtım şirketleri kopan telleri onarmak ve kesilen elektriği yeniden sağlamak için aralıksız çalışırken, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye erleri de soğutma çalışmaları yaparak yangının yeniden canlanma riskini ortadan kaldırdı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da farklı programlarda bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin bilgiler veren Tamer Dağlı "Tüm ülkemizde olduğu gibi Mersin ve Adana'da bir çok noktada alevler yükseldi. Yangınlara müdahale ederek söndüren yangın savaşçılarına ve onlara destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Ormanlık alanlarda ateş yakmamamız gerekiyor, ormanı korumamız lazım, çünkü ormanlar gelecek nesillere mirasımızdır" dedi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,