Kozan'daki Baraj Göllerine 443 Bin Sazan Yavrusu Salındı

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Adana'nın Kozan ilçesindeki baraj göllerine 443 bin sazan yavrusu salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu'nda sazan balığı üretildi.

Üretimi yapılan 443 bin sazan yavrusu, ilçedeki çeşitli göllere bırakıldı.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonunda üretilen sazan balıklarının göllere bırakıldığını söyledi.