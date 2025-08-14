Adana'nın Kozan ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kozan'daki Kimya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?