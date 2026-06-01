Kozlu'da Balık Tutarken Düşen Yaşar Y. Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozlu'da Balık Tutarken Düşen Yaşar Y. Kurtarıldı

Kozlu\'da Balık Tutarken Düşen Yaşar Y. Kurtarıldı
01.06.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık tutarken kayalıklara düşen Yaşar Y. ekipler tarafından kurtarıldı.

ZONGULDAK'IN Kozlu ilçesinde balık tutarken kayalıklara düşen Yaşar Y. (64) ekipler ve teknedeki balıkçıların yardımı ile kurtarıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla beraber balık tutmak için kayalıklara çıkan Yaşar Y., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz seviyesine yakın yerde kayalıkta mahsur kalan Yaşar Y.'ye itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ederken, o esnada bölgeden geçen bir balıkçı teknesinden yardım istendi. Tekneye alınan Yaşar Y., Kozlu Limanı'nda karaya çıkarıldı. Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Yaşar Y.'nin kolunun kırıldığı öğrenilirken, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kozlu, Doğa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozlu'da Balık Tutarken Düşen Yaşar Y. Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:02:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kozlu'da Balık Tutarken Düşen Yaşar Y. Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.