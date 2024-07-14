KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Başladı - Son Dakika
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KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu sınav, Türkiye genelinde 135 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday katıldı ve adaylara 130 dakika süre verildi. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak.

14.07.2024 10:19
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Başladı - Son Dakika
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