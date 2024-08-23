KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika
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KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı.

23.08.2024 10:02  Güncelleme: 10:35
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1.5 milyon adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) merakla beklenen sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun "A" olarak verilen cevabının "C" olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır."

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.

SINAV TAKVİMİ

  • KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024
KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

Ösym, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Furkan Solak: Ferhat'ın yorumunu okumaya geldim çok heyecanlıyım 8 1 Yanıtla
  • Sema Kircali: alım olmayınca sınav olsa ne olur sonuç açıklasanız ne olur 4 0 Yanıtla
    Samet Aldemir: herkeste devlet memuru olmasın dimi 1 kişinin yapacağı iş için 10 kişi alınmış 0 0
  • Bahattin Eser: KPSS puanlarını % 70 lere düşürmeleri lazım yoksa ülke puan sıralamamız çok düşük 3 0 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Hayırlı olsun 2 0 Yanıtla

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