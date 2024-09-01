KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı

Geniş Video İzle

Kocaeli'de bugün 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren belirlenen sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle sınav salonlarına alındı. Sınav saatini bekleyen bir aday, atanmayı istediğini ve geleceğe dair hayalleri olduğunu belirtti. Sınava geç kalan adaylar içeri alınmadı.

01.09.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı

KOCAELİ - Kocaeli'de bugün 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan saniyeler sona gelen ve içeri alınmayan bir adayın üzüntüsü yüzünden okundu.

Sabah erken saatlerden itibaren belirlenen sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle sınav salonlarına alındı. Sınav, ÖSYM tarafından ülke genelinde olduğu gibi İzmit'te de sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Adaylara girecekleri sınav odaları ve belgeleri hakkında görevliler tarafından kılavuzluk yapıldı. Bunun yanı sıra sınava girecek adaylara okul önünde görevliler tarafından su da dağıtıldı.

"Hayallerim var atanmayı istiyorum"

Sınav saatini bekleyen bir aday, "Paramedik okuyorum. Geleceğe dair hayallerim var, atanmayı istiyorum. Bu iş için çalışıp, çabaladım. Halledebileceğimi düşünüyorum, umarım her şey gönlümce olur. Herkese bol şans dilerim" dedi.

"Kızıma destek için geldim"

Sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler de çocuklarına destek olmayı ihmal etmedi. Aileler, yakınlarının girmiş olduğu memuriyet sınavının bitmesini dualarla bekledi. Kızının KPSS'ye girdiğini ve ona destek vermek için geldiğini belirten bir vatandaş, "Kızım 1 yıldır bunun için çalışıyor, laboratuvar bölümünü bitirdi. Amacı KPSS'den sonra işe girmek. Ardından 2 yıllık okuduğu bölümü 4 yıla tamamlamak. Kızım bana 'Umutluyum' dedi. Ben başaracağına inanıyorum. Kendisi heyecansız bir şekilde girdi. Bütün giren öğrencilerimiz ve ailelerinin Allah yar ve yardımcıları olsun. Öğrencilerin sınavı başarıyla tamamlamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sınava geç kalanlar içeri alınmadı

Saat 10.15 te başlayan sınav için 15 dakika kala kapılar görevliler tarafından kapatılarak, sonradan gelen adaylar içeri alınmadı. Kapılar kapandıktan saniyeler sonra gelen ve içeri alınmayan bir adayın üzüntüsü yüzünden okundu.

(TBK-HFV-BA-Y)

Kaynak: İHA

Kocaeli, Kocaeli, KPSS, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
14:11 Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
13:56 Kim Kardashian’a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
13:24 Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek
12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
12:14 Videosu olmasa kimse inanmaz Darıca Hayvanat Bahçesi’nde hayrete düşüren görüntü Videosu olmasa kimse inanmaz! Darıca Hayvanat Bahçesi'nde hayrete düşüren görüntü
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
12:02 Kripto Sahipleri Donald Trump’ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor Kripto Sahipleri Donald Trump'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 15:26:26. #1.12#
SON DAKİKA: KPSS stresi: Geç kalan adaylar içeri alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement