KPSS'ye geç kalan adayları polis ekipleri otolar ve motosikletlerle sınava yetiştirdi - Son Dakika
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KPSS'ye geç kalan adayları polis ekipleri otolar ve motosikletlerle sınava yetiştirdi

KPSS\'ye geç kalan adayları polis ekipleri otolar ve motosikletlerle sınava yetiştirdi
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Kayseri'de KPSS'ye geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Ekipler, adayları ekip otoları ve motosikletlerle sınav merkezlerine taşıdı; adaylar kapılar kapanmadan sınava yetişerek içeri girmeyi başardı.

KAYSERİ'de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki sınava geç kalan adayları polis ekipleri okullara taşıdı.

KPSS kapsamındaki sınava yetişmeye çalışanlar adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Polis, adayları ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçtan inip koşan adaylar, sınav merkezine kapılar kapanmadan girmeyi başardı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 06 Eylül 2026 tarihinde yapılan KPSS Lisans Sınavına giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarında olduk. Geleceğimizin teminatı gençlerimize tüm sınavlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KPSS'ye geç kalan adayları polis ekipleri otolar ve motosikletlerle sınava yetiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS'ye geç kalan adayları polis ekipleri otolar ve motosikletlerle sınava yetiştirdi - Son Dakika
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