Kral Abdullah: Ateşkese Bağlı Kalınmalı

20.10.2025 01:28
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki ateşkesin korunması ve insani yardımın artırılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store telefonda görüştü.

2. Abdullah görüşmede, ateşkesin tüm aşamalarının uygulanmasının garanti altına alınması ve istenilen sükunetin sağlanması için ateşkese bağlı kalınmasının gerekliliğini vurguladı.

Gazze'de insani yardım çalışmalarının artırılması ve yardımların tüm bölgelere kesintisiz şekilde ulaştırılmasının gerekliliği üzerinde duran Ürdün Kralı, ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te tek taraflı uygulamaların tehlikesine karşı uyardı.

Ürdün Kralı, adil ve kapsamlı barışın sağlanması için iki devletli çözüm temelinde siyasi bir ufuk oluşturulmasının gerekliliğini ifade etti.

2. Abdullah, Norveç'i, iki devletli çözüme verdiği destekten ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağladığı mali katkılardan dolayı takdir etti.

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Norveç, Güncel, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
