Kral Abdullah'dan Diplomasi Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgesel istikrarın yeniden sağlanması için diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmede bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik yolların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, çatışmanın uzamasını ve genişlemesini önleyecek kapsamlı bir ateşkes sağlanması için uluslararası çabaların seferber edilmesi ve koordinasyonun sürdürülmesi gereği üzerinde duruldu.

Kral Abdullah, krizin sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi için diyalog ve diplomatik kanalların önemine vurgu yaptı.

Açıklamada ayrıca, Kral Abdullah'ın İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları sonucu yaşamını yitiren Hindistan vatandaşları için Modi'ye başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.