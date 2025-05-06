Kral Abdullah'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kral Abdullah'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD’de Gazze'de ateşkes ve insani yardımlar için çağrıda bulundu.

06.05.2025 03:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, 2 Mayıs'ta başladığı yurt dışı turu kapsamında ziyaret ettiği ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklık, çeşitli alanlarda işbirliği ile bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında ABD'nin oynadığı rolün ele alındığı görüşmede 2. Abdullah, Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in, Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlalleri de dahil olmak üzere Filistinlilere yönelik tek taraflı eylemlerinin doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunan 2. Abdullah, bölgede "iki devletli çözüm" temelinde adil barışın sağlanması için siyasi bir ufuk bulunmasının önemine işaret etti.

Kral 2. Abdullah, 2 Mayıs'ta Arnavutluk, Karadağ ve ABD'yi kapsayan yurt dışı turuna çıkmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Abdullah'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 04:34:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kral Abdullah'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.