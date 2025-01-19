Kral Abdullah'dan Gazze'ye İnsani Müdahale Çağrısı - Son Dakika
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Kral Abdullah'dan Gazze'ye İnsani Müdahale Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ateşkes sonrası Gazze'ye insani müdahalenin artırılması gerektiğini vurguladı.

19.01.2025 23:46
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne insani müdahalenin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'i başkent Amman'daki Huseyniyye Sarayı'nda kabul etti.

Ürdün Kralı, ateşkes anlaşmasına varıldıktan sonra Gazze Şeridi'ne yönelik uluslararası insani müdahale çabalarının yoğunlaştırılmasının ve bölgenin her noktasına yeterli yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Lahbib'in Amman ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yle de görüştüğü aktarıldı. Görüşmede, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve Suriye'deki gelişmeler ele alındığı belirtildi.

AB yetkilisinin, ziyaret süresine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kral Abdullah'dan Gazze'ye İnsani Müdahale Çağrısı - Son Dakika

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