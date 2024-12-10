Kral Abdullah\'dan Suriye ve Gazze Çağrısı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'nin güvenliğinin korunması ve Gazze'deki soykırımın son bulması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Kral Abdullah her iki yetkiliyle görüşmesinde, özellikle Suriye'deki olaylar olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

"Suriye'nin ve vatandaşlarının güvenliğinin korunmasına yönelik uluslararası çabaları koordine etmenin zorunlu" olduğunu dile getiren Kral Abdullah, bölge ve halklarının güvenlik ve istikrarı için sükunetin önemine vurgu yaptı.

Kral Abdullah, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in yürüttüğü saldırıların derhal durması ve Lübnan'da ateşkesin başarılı olması gerektiğini kaydetti.