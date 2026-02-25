Kral Abdullah ve Subianto'dan Filistin'e Tam Koruma Çağrısı - Son Dakika
Kral Abdullah ve Subianto'dan Filistin'e Tam Koruma Çağrısı

25.02.2026 21:47
Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Gazze'deki şiddeti reddetti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına tam koruma sağlanması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da şiddeti tırmandıran uygulamalarını reddettiklerini bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda bir araya geldi

Görüşmede iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgesel istikrarı destekleyecek şekilde ikili işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına tam koruma sağlanması gerektiğinin vurgulandığı görüşmede, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da şiddeti tırmandıran uygulamalarını sonlandırma çağrısı yapıldı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için çalışmaya bağlı olduğunu ifade ederek, bunun bölgede istikrarın sağlanmasının tek yolu olduğunu vurguladı.

Subianto ayrıca, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ve Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşmasının uygulanmasına destek verdiklerini dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Subianto, tırmanışın bölge üzerindeki tehlikeli etkilerine ve özellikle Gazze'de istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çabalar üzerindeki olası yansımalarına dikkati çekti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi ve Filistin toprakları üzerinde kontrol sağlamayı amaçlayan tırmandırıcı adımlarını reddettiklerini yineledi.

Kral Abdullah ayrıca Kudüs'te Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

İran ile bağlantılı gerilimin de düşürülmesinde diyalog ve diplomatik kanalların önemine işaret eden Kral Abdullah, Suriye ve Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğini koruma çabalarına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail, 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını her gün ihlal ediyor ve bunun sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 618 Filistinli hayatını kaybederken, 1663 kişi de yaralandı.

İsrail ayrıca, 1,5 milyonu yerinden edilmiş kişi olmak üzere yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye kararlaştırılan miktarlarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma malzemesinin girişini engelleyerek anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırı ve baskıları ramazanda da artarak devam ediyor.

Kaynak: AA

