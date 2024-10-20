Kral Charles'ın Avustralya Ziyareti

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İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçtikten sonra ilk kez ziyaret ettiği Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde pazar ayinine katıldı ve eyalet parlamentosuna hitap etti.

ABC News'ün haberine göre, Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile ziyaret ettiği Avustralya'nın Sydney kentindeki St. Thomas Anglikan Kilisesi'nde pazar ayinine katılarak bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın ziyareti esnasında kilisenin çevresinde Filistin destekçileri ve Aborijinli gruplar bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Kral 3. Charles, daha sonra ziyaret ettiği NSW Parlamentosu'ndaki hitabında, eyaletin Yasama Konseyi'nin 200. yılını kutlayarak "zamanın geçişini temsilen" kum saati hediye etti.

Kum saatinin, konseyin bir sonraki dönemine "şahitlik" edeceğini ifade eden Kral Charles, tahta geçtikten sonra Avustralya'ya ilk ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta geçtikten sonraki ilk Avustralya ziyareti

Kral Charles, ülkeye ziyareti kapsamında, hükümet yetkilileri ve toplum üyeleriyle görüşmelerinin yanı sıra Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Avustralya Ulusal Botanik Bahçesi ve Commonwealth Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kanser tedavisi nedeniyle Avustralya seyahatini 5 günle sınırlayan Kral 3. Charles, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülke liderleriyle yapacağı toplantı için gelecek hafta Pasifik adaları ülkesi Samoa'ya gidecek.

Daha önce 16 kez Avustralya'yı ziyaret eden Kral 3. Charles, bu ülkeye ilk ziyaretini 1966'da, tahta oturmadan önceki son ziyaretini de 2018'de yapmıştı.