Krasnodar'da İHA Saldırısı: 4 Ölü
Krasnodar bölgesine düzenlenen İHA saldırısında biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezi, bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesine İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Vurulan İHA'lara ait parçaların bölgedeki Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyüne düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bunun sonucunda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
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