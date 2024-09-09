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CHP'li Dinçer: Kredi Kartı Borçları İflas Eşiğinde

CHP\'li Dinçer: Kredi Kartı Borçları İflas Eşiğinde

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, artan hayat pahalılığı ve gelir-geçim dengesinin bozulması sonucu vatandaşların kredi kartlarına yüklenmesinin, bireysel iflasın eşiğine gelmelerine neden olduğunu belirtti. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe takılan kişi sayısı 2024 yılının ilk yedi ayında yüzde 41 arttı.

09.09.2024 15:17
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Artan hayat pahalılığı karşısında gelir-geçim dengesinin bozulması ay sonunu zor getiren vatandaşın kredi kartlarına yüklenmesine yol açtı. Böylece vatandaş bireysel iflasın eşiğine geldi. Kredi kartlarına borcu olmayan kimse kalmadı. Vatandaş aldığı aylığı kredi kartlarına yatırmak zorunda kalarak ay boyunca kredi kartıyla geçinmeye çalışıyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayılarını değerlendirdi.

2024 yılının ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe takılan kişi sayısının yüzde 41 oranında arttığına dikkat çeken Dinçer, şunları kaydetti:

"Artan hayat pahalılığı karşısında gelir-geçim dengesinin bozulması ay sonunu zor getiren vatandaşın kredi kartlarına yüklenmesine yol açtı. Böylece vatandaş bireysel iflasın eşiğine geldi. Kredi kartlarına borcu olmayan kimse kalmadı. Vatandaş aldığı aylığı kredi kartlarına yatırmak zorunda kalarak ay boyunca kredi kartıyla geçinmeye çalışıyor. Sadece bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı 2023 yılında 461 bin iken, bu yılın ilk 7 ayında 784 bine ulaştı. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe takılan kişi sayısı ise 2023 Ocak-Temmuz ayında 486 bin iken, bu yılın ilk 7 ayında 642 bin kişiye ulaştı. Böylece 2024 yılının ilk 7 ayında yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 1 milyon 63 bin kişiye ulaştı. İstatistiklere bakıldığında vatandaşın artık yüksek faiz nedeniyle bireysel krediden uzaklaşarak, kredi kartlarına daha bağımlı hale geldiği görülmektedir. 2024 yılının ilk 7 ayında bankaların gecikmeye uğrayan ve sorunlu kredi olarak nitelendirilen alacak miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artışla 89 milyar TL'ye ulaştığını görmekteyiz.

Vatandaş market, sağlık ve temel ihtiyaç giderlerini artık kredi kartlarıyla karşılamaktadır. Bu da bankaların vatandaş üzerinden milyarlarca lira faiz geliri elde etmesine yol açmaktadır. BDDK verilerine göre bankaların kredilerden sağladığı toplam faiz gelirinin 2 trilyon lirayı geçtiği, bu gelirin 717 milyar liralık bölümünün ise yurttaşlardan alınan faizlerin oluşturduğu belirtilmektedir. Ülkemizde icra dosyalarının 21 milyon 500 bini aştığı bir ortamda, bireysel kredi ve kredi kartı borçları hızla artmaya devam etmektedir. Açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakılan işçiler, asgari ücretliler ve emekliler borçla hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yoksulluk bitmiyor, aksine artarak devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Dinçer: Kredi Kartı Borçları İflas Eşiğinde - Son Dakika

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