Kredi Kartıyla Soygun Yapan İki Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Kredi Kartıyla Soygun Yapan İki Kadın Yakalandı

Kredi Kartıyla Soygun Yapan İki Kadın Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kredi kartıyla evlere girerek 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

11.12.2024 21:17  Güncelleme: 21:20
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kredi kartıyla kapılarını açıp girdikleri 4 evden 200 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin soygun yaptıkları bir dairenin bulunduğu siteye giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle ile Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 4 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini sürmeye başladı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, 2 kadın şüphelinin soygun yaptıkları bir dairenin bulunduğu siteye giriş ve çıkışları görüntülere yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin, hırsızlık yaptıktan sonra sitenin bahçesinden rahat tavırlarla çıkarak uzaklaştıkları görüldü.

Kimlikleri tespit edilen Marziye I. (27) ve Yonca U. (26) isimli şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramalarında 4 ayrı adresten çaldıkları 200 bin TL'lik ziynet eşyası ve 7 bin TL ele geçirilen şüphelilerin, Eskişehir'den İnegöl'e geldikleri ve kilitlenmemiş daire kapılarını kredi kartıyla açarak evlere girdikleri öğrenildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredi Kartıyla Soygun Yapan İki Kadın Yakalandı - Son Dakika

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