Kremlin: ABD'nin Arabuluculuğunu Destekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Meselenin çözümüyle ilgili çok nüans var. Çalışmalar sürüyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara dair sorularını cevapladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in, "Rusya ile Ukrayna'nın Washington'un tekliflere olumlu yanıt vermemesi durumunda çözüm sürecinden ayrılacakları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu açıklamayı ültimatom olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Peskov, "ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Elbette, meselenin çözümüyle ilgili çok nüans var. Çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Avrupalılar ve Ukraynalılar ile temasımız yok"

Sözcü Peskov, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa ve ABD dışişleri bakanları düzeyinde Ukrayna ile ilgili toplantının ertelenmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Anladığımız kadarıyla bazı konularda pozisyonlar yakınlaştırılamadı. Bu nedenle bu toplantı gerçekleşmedi. Amerikalılarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Avrupalılar ve Ukraynalılar ile temasımız yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, meselenin çözümü için temaslara açık."

Avrupa'nın Ukrayna'da barış gücü konuşlandırmasına karşı çıktıklarını vurgulayan Peskov, "Bunlar NATO askerleri olur. Bu da krizin temel nedenlerinden biri." dedi.