Kremlin, Almanya'nın silah açıklamalarına tepki gösterdi

MOSKOVA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'ya verilen silahlar için menzil kısıtlamalarının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarının barış çabalarını baltaladığını söyledi.

Pazartesi günü Almanya ve müttefiklerinin Ukrayna'ya sağlanan silahların menzil sınırlamalarını kaldırdığını duyuran Merz, salı günü yaptığı açıklamada ise bu kararın aslında "aylar önce" alındığını belirtmişti.

Peskov, çarşamba günkü basın toplantısında, "Bu, savaşı daha da kışkırtmaktan başka bir şey değildir. Bunun, Ukraynalıları savaşı devam ettirmeye zorlamaktan başka bir anlamı yok" dedi.

Almanya'nın pozisyonunu "sorumsuz" olarak niteleyen Peskov, bu durumun krizin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması çabalarının önünde ciddi bir engel teşkil etmemesini umduklarını ifade etti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin ikinci turunun 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.