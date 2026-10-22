Kremlin'den ABD ve Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğu mesajı geldi - Son Dakika
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Kremlin'den ABD ve Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğu mesajı geldi

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Kremlin\'den ABD ve Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğu mesajı geldi
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Kremlin Danışmanı Uşakov, Rusya'nın kasım ortasında ABD ve Ukrayna ile üçlü görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Uşakov, Putin'in Witkoff ile üç saatlik görüşmesinde hazırlığın iletildiğini, müzakerelerin çatışma sonrası güvenlik sistemine odaklanacağını söyledi.

ST. PETERSBURG, 22 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın kasım ayı ortasında ABD ve Ukrayna ile üçlü görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Uşakov, görüşmelerin çatışmaların sona ermesinin ardından Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sistemi oluşturulmasına odaklanacağını belirtti.

Uşakov çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günün erken saatlerinde St. Petersburg'da ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği üç saatlik görüşmede Moskova'nın müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ilettiğini aktardı.

Görüşmede üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığının özel olarak ele alındığını belirten Uşakov, Putin'in Ukrayna'daki cephe hattında yaşanan gelişmeler hakkında Witkoff'a bilgi verdiğini, Witkoff'un ise Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan son görüşmeler hakkında Putin'i bilgilendirdiğini söyledi.

Uşakov tarafların Rusya ile ABD arasında büyük ölçekli ekonomik projelerin hayata geçirilmesi olasılığını da ele aldığını ve bu projelerden bazılarının uygulama aşamasına yaklaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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