Kremlin'den Litvanya uyarısı, nükleer silah konuşlandırılırsa hedef olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirterek, "Bu, durumu ciddi şekilde gerginleştirecek." dedi.

Rus televizyon kanalı Pervıy Kanal'a konuşan Peskov, Litvanya'nın anayasasındaki nükleer silah yasağını kaldırma yönündeki planlarını değerlendirdi.

Bunun öngörülebilir olduğunu belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Eğer topraklarınızda nükleer silah konuşlandırıyorsanız, bunun birilerine karşı olması lazım. Görülen o ki, bu silah Batı'ya karşı değil, Doğu'ya, yani bize karşı olacak. Eğer bir ülkede bize karşı nükleer silah olursa, bu ülkenin toprakları nükleer silahımızın hedefi olacak."