Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin, terör faaliyetlerinin coğrafyasını sürekli genişlettiğini belirterek "Bu tehdit, mutlaka önlenmeli ve tamamen ortadan kaldırılmalı." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Kiev yönetiminin Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki eylemlerini değerlendiren Peskov, Ukrayna'nın, Kazakistanlı şirketlerin de ortakları arasında bulunduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına saldırı düzenlediğini, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir gemiyi hedef aldığını, Almanya'da Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarını patlattığını ifade etti.

Peskov, "Bunlar, Kazakistan, Almanya ve İran'a yönelik saldırı ve terör eylemidir. Kiev yönetimi, terör faaliyetlerini sürdürüyor ve bu faaliyetlerin coğrafyasını sürekli genişletiyor. Bu, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması gerektiğini gösteriyor. Bu tehdit, mutlaka önlenmeli ve tamamen ortadan kaldırılmalı." diye konuştu.

ABD'nin, Ukrayna krizinin çözüm sürecinden uzaklaşmadığını belirten Peskov, "Onların, çözmesi gereken daha öncelikli sorunları var. (ABD ile) Ukrayna konusunda temaslar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'da referandumun düzenlenmesi önemli"

Peskov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılması veya Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) kalması konusunda referandum düzenlenmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'nın saldırılarına uğrayan Rusya'nın e-ticaret platformu Wildberries ile ilgili durumun kontrol altında olduğunu söyleyen Peskov, Wildberries'e Rus hükümeti tarafından destek sağlanması konusunda henüz karar alınmadığını kaydetti.