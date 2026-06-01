Kremlin: Fransa'nın Müdahalesi Yasa Dışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin: Fransa'nın Müdahalesi Yasa Dışı

01.06.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peskov, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesinin uluslararası korsanlık olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesinin yasa dışı olduğunu belirterek, "Bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesini değerlendirdi.

Söz konusu müdahalenin uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurgulayan Peskov, "Bunları yasa dışı görüyoruz ve bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında." ifadesini kullandı.

Peskov, "bu olumsuz tecrübeyi" dikkate alarak gemilerin korunması için ilave tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının "Tagor" adlı Rus petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda müdahale ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Fransız, Kremlin, Fransa, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Fransa'nın Müdahalesi Yasa Dışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:51:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kremlin: Fransa'nın Müdahalesi Yasa Dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.