Kremlin Sözcüsü Durov'un Gözaltına Alınmasını Değerlendirdi - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Durov'un Gözaltına Alınmasını Değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a yöneltilen suçlamaları değerlendirerek, ciddi kanıtlar sunulması gerektiğini belirtti. Peskov, bu durumun iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve şirket başkanının tehdit edilmesi anlamına geleceğini ifade etti.

27.08.2024 13:16
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a ciddi suçlamalar yönetildiğini belirterek, "Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Durov'un Rus vatandaşlığına sahip olduğunu hatırlatan Peskov, "Kendisine gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız, ancak burada durum (Durov'un) aynı zamanda bir Fransız vatandaşı olması nedeniyle de karmaşıklaşıyor." diye konuştu.

Peskov, Fransa'nın Durov'a yönelik yönelttiği suçlamaları değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Suçlamalar oldukça ciddi. Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek. Yani bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu mesele hakkında konuşurken dün reddettiği politikanın aynısı olacak."

Macron, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durov'un Telegram ile ilgili adli soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alındığını, bunun "hiçbir şekilde siyasi bir karar olmadığını" savunmuştu.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Durov'un Gözaltına Alınmasını Değerlendirdi - Son Dakika

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