Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Witkoff görüşmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Witkoff görüşmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Witkoff arasında yakın zamanda görüşme yapılmasını beklediklerini söyledi. Peskov, Witkoff'un Ukraynalılar ve Avrupalılarla temaslarını Putin'e aktarmasını, Moskova ile Washington arasındaki görüş alışverişinin sürmesini umduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında yakın zamanda bir görüşme düzenlenmesini umduklarını belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin ile Witkoff arasında görüşme yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "Yakın zamanda bir görüşme düzenlenmesini umuyoruz. Witkoff'un, Ukraynalılar ve Avrupalılarla temasları hakkında Putin'i bilgilendirmesini ve Washington ile Moskova arasında bir dizi önemli konuda görüş alışverişinin sürdürülmesini bekliyoruz." dedi.

ABD'li müzakerecilerin arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini vurgulayan Peskov, bu tür görüşmelerin önemli ve verimli olduğunu, görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakereler için uygun kişi olmadığı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Bizim için önemli olan Ukrayna'da savaşı sona erdirmek için sorumluluk üstlenmeye ve gerekli kararları almaya hazır, meşru bir yönetim temsilcisinin müzakereleri yürütmesidir." diye konuştu.

Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma konularına da değinen Peskov, dünyanın uzun bir aradan sonra ilk kez bu alanlarda anlaşmalara dayalı hukuki çerçeveden yoksun kaldığını dile getirdi.

Peskov, söz konusu durumun son derece tehlikeli olduğunun altını çizerek, stratejik istikrara ilişkin müzakerelerin karmaşık ve uzun soluklu olması nedeniyle görüşmelere önceden başlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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