MOSKOVA, 12 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yerine başka bir devlet başkanının göreve gelmesine yönelik son açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Peskov pazar günü RIA Novosti Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Ukraynalı yetkililerin, sahadaki gerçekleri kabul edip barışçıl çözüm için çalışma yönünde siyasi irade göstermesini istediklerini söyledi.

Trump, cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin zamanının geldiğini söyledi. Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna çatışmasını birkaç kez sona erdirebileceğini ancak bunu yapmak istemediğini belirtti.

Zelenskiy ise pazar günü ABC News'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde devlet başkanlığı seçimleri düzenlemeye hazır olduğunu belirtti.