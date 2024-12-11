Kremlin, Suriye Misyonlarının Güvenliğini Öncelikli Görüyor

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(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'deki diplomatik misyonların ve tesislerin güvenliğini sağlama konusunun, Kremlin için en öncelikli meselelerden biri olduğunu söyledi.

Rusya devletine bağlı Ria Novosti Ajansı, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un Suriye'deki Rusya diplomatik misyonlarının ve tesislerinin güvenliğini sağlama konusunun, Kremlin için en öncelikli meselelerden biri olduğunu söylediğini aktardı.

Peskov, "Orada bizim üssümüz var, diplomatik temsilciliğimiz bulunuyor. Elbette bu tesislerimizin güvenliğini sağlama meselesi birinci dereceden öneme sahip" dedi. Kremlin, Suriye'deki durumun hızla istikrara kavuşturulmasını ve hukuki bir zemine oturtulmasını umduklarını vurguladı.

Peskov, Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'nın Orta Doğu'daki pozisyonunun zayıfladığı değerlendirmesiyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Sahada gelişen gerçekliklere dayalı hareket edilmesi gerektiğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı önceden yaptığı açıklamalarda, Suriye eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Suriye'deki çatışmanın taraflarıyla görüşmeler yaparak görevinden ayrılmaya karar verdiğini ve ülkeden ayrıldığını ve Rusya'nın bu görüşmelerde yer almadığını belirtmişti.

Kremlin sözcüsü, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri ve çevresindeki eylemlerinin, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmaya katkıda bulunma olasılığının düşük olduğunu söyledi.