Kremlin, Trump-Putin Görüşmesini Yalanladı

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(MOSKOVA) - Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Washington Post'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığına ilişkin haberi yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, dünden bu yana dünya basınında geniş yankı bulan Trump-Putin görüşmesine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. "Bu konuda bir görüşme yapılmadı" açıklamasında bulunan Peskov, "Bu, oldukça saygın yayın kuruluşlarında bile yayımlanan bilgilerin kalitesini net bir şekilde gösteriyor. Gerçeği asla yansıtmıyor. Tamamen uydurulmuş, yanlış bir bilgi" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin dünkü haberinde, 20 Ocak'ta görev süresi başlayacak olan yeni seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Trump'ın Putin'e Ukrayna'daki durumu tırmandırmamasını söylediğini iddia edilmişti.