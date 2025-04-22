Kreş Servisinde Kaybolan Çocuk 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Kreş Servisinde Kaybolan Çocuk 8 Saat Sonra Bulundu

Antalya'da kreş servisinde kaybolan 3 yaşındaki Göktuğ, 8 saat sonra bir parkta bulundu. Aile, ihmali sorguladı.

22.04.2025 22:22
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Antalya'da kreş servisinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk 8 saat sonra parkta bulundu

Elleriyle servise teslim ettikleri çocukları için kreşten gelen "Göktuğ okula neden gelmedi" mesajıyla neye uğradıklarını şaşırdılar

Anne 'öldü' sandı, baba 'ihmal var' dedi, firardaki bebeklerine 8 saat sonra kavuşabildiler

Kreşe gitmesi gereken çocuk 8 saat dışarıda kaldı, aile suç duyurusunda bulundu

Anne Aziza Ilgaz:

"Çok korktum, deli gibi oldum. Öldü dedim, çocuk öldü"

Baba Murat Ilgaz:

"Düşünün sizi birisi arıyor ve çocuğunuz yok diyor"

ANTALYA - Antalya'da ailesi tarafından sabah saatlerinde bindirildiği kreş servisinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk 8 saat sonra Kepez'de bir parkta tek başına bulundu. Oğlunun hayatından endişe eden anne Aziza Ilgaz, "Çok korktum, deli gibi oldum. Öldü dedim, çocuk öldü" derken, baba Murat Ilgaz ise "Düşünün sizi birisi arıyor ve çocuğunuz yok diyor. Üç yaşında ve yedi sekiz saat dışarıda kalıyor. Çok korktuk" sözleriyle yaşanan ihmale tepki gösterdi.

Antalya'da yaşayan Murat ve Aziza Ilgaz çifti, 3 buçuk yaşındaki oğulları Göktuğ Ilgaz'ın, geçen cuma sabahı saat 07.15'te bir yıldır eğitim aldığı Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki kreşe gitmek üzere servise bindirilmesine rağmen okula hiç ulaşmadığını ve gün boyunca kayıp kaldığını iddia etti. Aile, çocuklarının saatler sonra Kepez ilçesindeki bir parkta tek başına bulunduğunu ve bir vatandaş tarafından mahalle muhtarına, ardından emniyet güçlerine teslim edildiğini belirtti.

Olay, kreş öğretmeninin anne Aziza Ilgaz'a gönderdiği mesajla ortaya çıktı. Öğretmen saat 13.00'te "Merhaba Aziza Hanım, bugün Göktuğ niye gelmedi, iyi mi?" diye yazdı. Mesajı çalıştığı için ancak saat 15.00'te görebilen anne, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Telaşa kapıldım. Çok korktum, inanılmaz bir stres oldum. Deli gibi oldum. Öldü dedim. Çocuk öldü. Bir şey mi oldu? Hemen eve geldim, eşimi aradım. 'Kreşte yok' dedim. Murat, 'Ben sabah verdim' dedi. Kreşin güvenlik kameralarına baktılar, çocuk yok. Hiç girmemiş."

Anne Ilgaz, oğlunun nerede olduğunu öğrendikleri ana kadar geçen saatlerde yaşadığı paniği ise şöyle anlattı:

"Olaydan sonra kreş müdürünü aradım. Müdür, 'Biz kameraya baktırdık, hiç inmemiş çocuk. Ne çantası var, ne çocuk var, hiç yok' dedi. Hala bilmiyoruz çocuğumuz servisten nerede indi. Servisteki şoför ve görevli nasıl fark etmedi? Nasıl indirmemiş çocuğu, nasıl bakmamış, saymıyor mu? Güvenlik var diyorlar ama kimse bir şey fark etmemiş. Saymıyoruz diyorlar. O gün ben ne yaşadım hala anlatamıyorum. Şoktayım. İş yerinde kriz geçirdim. Konuşamadım bile. 'Oğlum öldü' dedim. Bitti. Çok kötü bir duyguydu."

Göktuğ'un daha sonra Kepez ilçesindeki bir parkta bulunduğu bilgisini avukatları aracılığıyla aldıklarını belirten anne, çocuğun karakola götürüldüğünü, üstünün başının perişan halde olduğunu ve hala korku yaşadığını söyledi. Anne Aziza Ilgaz, "Karakoldayken çok kötüymüş, pismiş. Korkmuş, ağlıyormuş. Hala sabahları korkuyla uyanıyor. 'Anne neredesin?' diyor. Yeni bir kreşe başladık. Oradaki öğretmeni her anı videoya çekip gönderiyor, hepsini izliyorum" diye konuştu.

"Kepez Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaş bulmuş, muhtara teslim etmiş"

Baba Murat Ilgaz ise sabah her zamanki gibi oğlunu servise bıraktığını söyledi. Saat 15.00'te eşi arayana kadar olaydan haberi olmadığını belirten baba, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Kreşi aradık, 'Göktuğ burada değil' dediler. Kameralara baktılar, hiç giriş yapmamış. Daha sonra öğrendik ki Kepez Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaş bulmuş. Muhtara teslim etmiş, muhtarlıktan da Asayiş Çocuk Şube teslim almış. Biz de saat 17.00 gibi gidip oğlumuzu aldık. Çok kötü bir olaydı."

"Adını bile söyleyemeyen 3 yaşında bir çocuk sonuçta"

Yaşadığı duyguyu "bir anda dünyanız alt üst oluyor" diyerek anlatan Murat Ilgaz, olayın büyüklüğünü şu sözlerle dile getirdi:

"Düşünün sizi birisi arıyor ve çocuğunuz yok diyor. Kreşte yok. Üç yaşında ve yedi sekiz saat dışarıda kalıyor. Çok korktuk. Düşünüyorsunuz, ne oldu, başına ne geldi. Adını bile söyleyemeyen 3 yaşında bir çocuk sonuçta. Sonra kavuşuyorsunuz, bir anda dünyalar sizin oluyor."

Aile, yaşanan olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kreş yönetiminin de net bilgi veremediğini belirten Murat Ilgaz, yaşananların ciddi bir ihmale işaret ettiğini söyledi. Baba Murat Ilgaz, "Ne şoför ne de servis ablası durumu fark etmiş. Okul da saat 3'e kadar hiç aramamış. Kaç öğrenci geldi, kim eksik diye sayım yapılmamış. Bu çok büyük bir ihmal. Bizim çocuğumuz bulundu ama başka ailelerin başına gelmesin diye bu yola başvurduk" dedi.

Aile, yaşadıkları sürecin ardından pedagog desteği almaya başladıklarını ve çocuğun yaşadığı travmanın izlerini silmeye çalıştıklarını söyledi. Baba Ilgaz, "Çocuk kolay büyümüyor. Anne baba nasıl sorumluluk alıyorsa, kreş görevlileri de aynı ciddiyetle görev yapmalı" ifadelerinde bulundu.

(BA-BÇ-ŞG-Y)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kreş Servisinde Kaybolan Çocuk 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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