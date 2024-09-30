Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti

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Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sözcüsü Ebie McFarland, Kristofferson'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

88 yaşındaki Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini belirten McFarland, ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi. Kristofferson, 2021'de sahnelere veda etmiş ve yalnızca bazı etkinliklere nadiren katılmıştı. Country müziğin akla gelen ilk isimlerinden Kristofferson, birçok Hollywood filminde yer almıştı.