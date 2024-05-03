KSBÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ), İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla öğrenciler yürüyüş düzenledi.

KSBÜ Germiyan Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi önünde ellerinde taşıdıkları Filistin ve Türk bayraklarıyla, dövizlerle toplanan öğrenciler yürüyüş yaptı.

Eyleme destek veren KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, yaptığı konuşmada, hiçbir hukuk tanımayan İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma karşı Gazze halkının özgürlüğü için tıpkı diğer üniversiteler gibi etkinliği düzenlendiklerini, dualarının Filistin halkı için olduğunu söyledi.

Öğrenci temsilcisi Özlem Ersoy ise basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının barışın ne denli önemli olduğunu bildiğini ve barışı sonuna kadar savunduklarını dile getirdi.

Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yaşama hakkını savunmaya çalışan silahsız insanlara yapılan bu katliamda Filistin halkının yanındayız. Filistin halkını yok etmeye yönelik insanlık dışı saldırıları nedeniyle İsrail devletini kınıyoruz. İnsanlık bu zor zamanda bir araya gelmeli ve Filistin halkına destek olmalıdır. Biz KSBÜ mensupları olarak Gazze'deki insanların acılarını ve sıkıntılarını paylaşıyor, en yakın zamanda bölgede kalıcı bir barış ve adalet sağlanmasını umut ediyoruz."

Yürüyüşe, üniversitenin akademik ve idari personeli de destek verdi.