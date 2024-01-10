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KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, gazetecilerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yasım, gazetecilere üniversite faaliyetleri hakkında bilgi verirken, hastane eksikliklerinin giderilmesi ve yeni fakültelerin açılması için çalışmaların olduğunu belirtti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, gazetecilerle bir araya geldi
10.01.2024 - 21:27,  Güncelleme: 21:29
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Prof. Dr. Alptekin Yasım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Prof. Dr. Yasım, KSÜ Avşar Yerleşkesindeki sosyal tesislerde düzenlenen programda, gazetecilerin gününü kutlayarak, üniversite faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından üniversite hastanesine yoğunlaştıklarını ifade eden Yasım, "Hastane kadromuzdaki eksiklikleri tek tek gideriyoruz. Türkiye'deki üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dahil olmak üzere depremi yaşayan bir kent olarak hastanemizin faaliyetleri çok iyi durumda. Kahramanmaraş'ımızın ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için üniversite hastanemize ek bina ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yasım, üniversite bünyesinde yeni fakültelerin açılması için girişimlerinin olduğunu aktardı.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA
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