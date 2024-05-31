KSÜ ve KİÜ öğrencileri İsrail saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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KSÜ ve KİÜ öğrencileri İsrail saldırılarına tepki gösterdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) öğrencileri, İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermeyen devletleri kınadı. Rektörler ve öğrenci toplulukları, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını ve tepkilerini sürdüreceklerini belirtti.

31.05.2024 20:11
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) öğrencileri, İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

KSÜ Merkez Cami önünde toplanarak Türk ve Filistin bayrakları açan üniversite öğrencileri, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstermeyen devletleri kınadı.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın adaletinin er ya da geç tecelli edeceğini ve yaşanan zulmün sona ereceğine inandığını kaydetti.

Dün olduğu gibi bugün de dünyanın üç maymunu oynamaya devam ettiğini belirten Bakan, "Maalesef hiçbir şey yapılmıyor. Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Filistin devletini devlet olarak tanıma kararı alan bütün devletleri buradan tebrik ediyorum. Bu sayının artmasını bekliyorum." diye konuştu.

KSÜ İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Topluluğu Başkanı Edanur Yokuş ise acılar bitene, bomba sesleri durana ve çocuklar korkusuzca sokakarlarda oynayıncaya kadar tepki göstermeye devam edeceklerini söyledi.

KSÜ Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Burak Karataşçı da Avrupa'nın sessizce bu soykırımı izlediğini, temelinde insan hakları ve dünya barışını esas alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin soykırıma sessiz kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, İsrail, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KSÜ ve KİÜ öğrencileri İsrail saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

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