KTAE, fındık kurumalarında hastalık bulunmadığını, nedenin iklimsel stres olduğunu söyledi - Son Dakika
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KTAE, fındık kurumalarında hastalık bulunmadığını, nedenin iklimsel stres olduğunu söyledi

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KTAE, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da fındık dallarındaki kurumaların iklimsel stresten kaynaklandığını, hastalık etmeni bulunmadığını açıkladı. Enstitü, üreticilere gereksiz ilaçlamadan kaçınmalarını ve kuru dalları sağlıklı dokuya kadar budamalarını önerdi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE), Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da fındık dallarındaki kurumaların don, aşırı yağış ve sıcaklık gibi iklimsel stresten kaynaklandığını açıkladı.

Enstitü müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık dallarında kurumalar olması ve üreticilerden gelen şikayetler üzerine 2026 üretim sezonunda harekete geçtiklerini söyledi.

Enstitünün fitopatoloji ve entomoloji uzmanlarının Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeliyle birlikte sahada incelemelerde bulunduğunu aktaran Deligöz, "Bahçelerden gerekli örnekleri topladık. Laboratuvar testleri ve metagenomik analizler gerçekleştirildi. Saha gözlemleri ve laboratuvar sonuçları ve yapılan tüm analizlerde, kurumalarla ilişkili bir hastalık etmeni bulunamadı. Kurumaların nedeni hastalık değil, don, aşırı yağış ve sıcaklık gibi iklimsel stres." dedi.

Deligöz, üreticilere uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize önerimiz, gereksiz ilaçlama yapmayın. Kuru dalları sağlıklı dokuya kadar budayın. Budama artıklarını bahçeden uzaklaştırın. Drenajı düzeltin, suyu tahliye edin. Aşırı azottan kaçının, analize göre gübreleyin. Enstitü olarak Türk fındığının geleceği için, bilimsel çalışmalarımızı sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA
EkonomiTrabzonGiresunSamsunGüncelStresOrduSon Dakika

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