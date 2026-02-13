KTMÜ Rektörü 2025 Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
KTMÜ Rektörü 2025 Yılın Kareleri Oylamasında

KTMÜ Rektörü 2025 Yılın Kareleri Oylamasında
13.02.2026 14:02
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ceylan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" karesini seçen Ceylan, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafından yana seçim yaptı."

Ceylan, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" karesini oylarken, "Spor" kategorisinde tercihini Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" fotoğrafına oy veren Ceylan, "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Başka bir dünya" karesini seçti."

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Ceylan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTMÜ Rektörü 2025 Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

SON DAKİKA: KTMÜ Rektörü 2025 Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
