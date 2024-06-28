KTMÜ ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Ortak Senato Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KTMÜ ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Ortak Senato Toplantısı Düzenlendi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi senatoları ilk kez ortak toplantı düzenledi. Toplantıda, iki üniversite arasında ortak araştırma projeleri, akademik personel ve öğrenci değişimi gibi konular ele alındı. Rektörler, Türk dünyasının geleceği için yapılan bu iş birliğinin önemine vurgu yaptılar.

28.06.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi senatoları ilk kez ortak toplantı düzenledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te KTMÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ve Doç. Dr. Kamalbek Karımşakov'un yanı sıra KTMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Oktay Özgül ve senato üyeleri katıldı.

Toplantıda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi adına Rektör Dr. Janar Temirbekova, Rektör Yardımcısı Mustafa Nursoy, Genel Sekreter Doç. Dr. Aliya Kuralbayeva ve senato üyeleri yer aldı.

KTMÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında 5 Nisan'da imzalanan iş birliği protokolünü hayata geçirmek için düzenlenen bu toplantı, Türk dünyasından iki üniversite arasında ilk kez yapılan ortak senato toplantısı olmasıyla dikkati çekti.

KTMÜ'nün Oba Çay Bahçesi'nde kahvaltıyla başlayan toplantı, üniversitenin Sosyal Tesisler Binası Çok Fonksiyonlu Salonu'nda devam etti.

Kazakistan ve Kırgızistan milli marşları ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KTMÜ tanıtım filmi gösterildi.

Toplantının gündemini, iki üniversite arasında ortak araştırma projeleri, akademik personel, araştırmacı ve öğrenci değişimi, sempozyum ve seminer gibi bilimsel faaliyetlerin organize edilmesi, ortak bilimsel yayınların hazırlanması, spor, sanat ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi konuları oluşturdu.

"Dünya bilimine katkı sağlayan gençler yetiştirmek önceliklerimizden"

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, açılışı konuşmasında toplantının amacı ve kapsamı hakkında bilgi vererek KTMÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türk dünyasının geleceği için yükseköğretim alanında yapılmış en büyük yatırım olduğuna dikkati çekti.

Her iki üniversitenin ülkeler arasında altın köprü olduğuna işaret eden Ceylan, "Bu köprüler sayesinde bizler, modern ve çağdaş eğitim sistemi ile donatılmış Türk gençlerini, ortak anlayış ile bilinçli, kendine yetebilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kendi kültürel değerlerini koruyarak evrensele ulaşan, dünya bilimine katkı sağlayan ve yeni bir medeniyet tasavvuru hayal eden gençler yetiştirmek önceliklerimizdendir." dedi.

Ceylan, Manas Destanı'nda geçen "Türk dili" ifadesinin önemine işaret ederek bu ifadenin sadece Kırgızcayı değil, bütün Türk lehçelerini kapsadığını söyledi.

Toplantının hedefinin aynı zamanda Türk dünyasına yön verme hareketi olduğunu kaydeden Ceylan, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülke cumhurbaşkanları ve başkanlarının teşvikleriyle diğer üye ülke üniversitelerinin de bu iş birliklerine katılmasının planlandığını, böylece KTMÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türk dünyası yükseköğretiminde öncü rolünü sürdüreceğini belirtti.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Temirbekova da KTMÜ ile olan güçlü bağlarına ve işbirliğine değinerek "Kardeş üniversitemiz olan Manas Üniversitesinin yanımızda olduğunu her zaman hissettik." ifadesini kullandı.

Toplantının yeni projelere ve etkinliklere kapı aralayacağına inandığını belirten Temirbekova, "Bu önemli toplantının yeni güzel projelere, etkinliklere sebebiyet vereceğine ve bu bağlamda Türkiye'nin altın köprüsü üniversitelerimizin gücünü birleştirerek çok daha güzel etkinlikler ve projeler gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrayev de ortak senato toplantısının bayram havasında geçtiğini, bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek bu toplantının iki üniversite arasındaki büyük başarı ve uzun yıllar sürecek bir işbirliğinin başlangıcı olduğuna inandığını söyledi.

Senato üyelerinin fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda tartışılan konuların sadece üniversitelerin geleceği için değil, Türk dünyasının geleceği açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Toplantı, Türk gençlerinin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için altyapı çalışmalarını hızlandıracak"

Rektör Ceylan, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ortak senato toplantısının Türk dünyası üniversiteleri arasında ilk kez yapıldığını hatırlattı.

Ceylan, "Bu toplantı, Türk gençlerinin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını hızlandıracaktır. Türk gençliğinin Türk dünyasındaki entegrasyonuna büyük katkılar sağlayacaktır. İnteraktif öğrenme, farkındalık, eğitim ve kamu diplomasisi gibi yeni kavramların yerleşmesine temel oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Rektörü Temirbekova da toplantıda yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün eğitim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcını yapmış olduk." dedi.

Kaynak: AA

Ahmet Yesevi, Kırgızistan, Türkiye, Rektör, Dünya, Diplomasi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTMÜ ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Ortak Senato Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: KTMÜ ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Ortak Senato Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement