KTMÜ ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Ortak Senato Toplantısı Düzenlendi

Güncel

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi senatoları ilk kez ortak toplantı düzenledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te KTMÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ve Doç. Dr. Kamalbek Karımşakov'un yanı sıra KTMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Oktay Özgül ve senato üyeleri katıldı.

Toplantıda Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi adına Rektör Dr. Janar Temirbekova, Rektör Yardımcısı Mustafa Nursoy, Genel Sekreter Doç. Dr. Aliya Kuralbayeva ve senato üyeleri yer aldı.

KTMÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında 5 Nisan'da imzalanan iş birliği protokolünü hayata geçirmek için düzenlenen bu toplantı, Türk dünyasından iki üniversite arasında ilk kez yapılan ortak senato toplantısı olmasıyla dikkati çekti.

KTMÜ'nün Oba Çay Bahçesi'nde kahvaltıyla başlayan toplantı, üniversitenin Sosyal Tesisler Binası Çok Fonksiyonlu Salonu'nda devam etti.

Kazakistan ve Kırgızistan milli marşları ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KTMÜ tanıtım filmi gösterildi.

Toplantının gündemini, iki üniversite arasında ortak araştırma projeleri, akademik personel, araştırmacı ve öğrenci değişimi, sempozyum ve seminer gibi bilimsel faaliyetlerin organize edilmesi, ortak bilimsel yayınların hazırlanması, spor, sanat ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi konuları oluşturdu.

"Dünya bilimine katkı sağlayan gençler yetiştirmek önceliklerimizden"

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, açılışı konuşmasında toplantının amacı ve kapsamı hakkında bilgi vererek KTMÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türk dünyasının geleceği için yükseköğretim alanında yapılmış en büyük yatırım olduğuna dikkati çekti.

Her iki üniversitenin ülkeler arasında altın köprü olduğuna işaret eden Ceylan, "Bu köprüler sayesinde bizler, modern ve çağdaş eğitim sistemi ile donatılmış Türk gençlerini, ortak anlayış ile bilinçli, kendine yetebilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kendi kültürel değerlerini koruyarak evrensele ulaşan, dünya bilimine katkı sağlayan ve yeni bir medeniyet tasavvuru hayal eden gençler yetiştirmek önceliklerimizdendir." dedi.

Ceylan, Manas Destanı'nda geçen "Türk dili" ifadesinin önemine işaret ederek bu ifadenin sadece Kırgızcayı değil, bütün Türk lehçelerini kapsadığını söyledi.

Toplantının hedefinin aynı zamanda Türk dünyasına yön verme hareketi olduğunu kaydeden Ceylan, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülke cumhurbaşkanları ve başkanlarının teşvikleriyle diğer üye ülke üniversitelerinin de bu iş birliklerine katılmasının planlandığını, böylece KTMÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türk dünyası yükseköğretiminde öncü rolünü sürdüreceğini belirtti.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Temirbekova da KTMÜ ile olan güçlü bağlarına ve işbirliğine değinerek "Kardeş üniversitemiz olan Manas Üniversitesinin yanımızda olduğunu her zaman hissettik." ifadesini kullandı.

Toplantının yeni projelere ve etkinliklere kapı aralayacağına inandığını belirten Temirbekova, "Bu önemli toplantının yeni güzel projelere, etkinliklere sebebiyet vereceğine ve bu bağlamda Türkiye'nin altın köprüsü üniversitelerimizin gücünü birleştirerek çok daha güzel etkinlikler ve projeler gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrayev de ortak senato toplantısının bayram havasında geçtiğini, bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek bu toplantının iki üniversite arasındaki büyük başarı ve uzun yıllar sürecek bir işbirliğinin başlangıcı olduğuna inandığını söyledi.

Senato üyelerinin fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda tartışılan konuların sadece üniversitelerin geleceği için değil, Türk dünyasının geleceği açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Toplantı, Türk gençlerinin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için altyapı çalışmalarını hızlandıracak"

Rektör Ceylan, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ortak senato toplantısının Türk dünyası üniversiteleri arasında ilk kez yapıldığını hatırlattı.

Ceylan, "Bu toplantı, Türk gençlerinin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını hızlandıracaktır. Türk gençliğinin Türk dünyasındaki entegrasyonuna büyük katkılar sağlayacaktır. İnteraktif öğrenme, farkındalık, eğitim ve kamu diplomasisi gibi yeni kavramların yerleşmesine temel oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Rektörü Temirbekova da toplantıda yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün eğitim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcını yapmış olduk." dedi.