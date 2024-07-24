KTO Karatay Üniversitesi, Farabi ve Medova Hastaneleri ile Afiliasyon Protokolü İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KTO Karatay Üniversitesi, Farabi ve Medova Hastaneleri ile Afiliasyon Protokolü İmzaladı

KTO Karatay Üniversitesi, Farabi Hastanesi ve Medova Hastanesi ile tıp fakültesi öğrencilerine yönelik afiliasyon protokolü imzaladı. Protokol kapsamında öğrenciler, tecrübeli hekimlerden çağdaş ve bilimsel tıp pratiği konusunda eğitim alacak.

24.07.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTO Karatay üniversitesi ile özel sağlık kuruluşlarından Farabi Hastanesi ve Medova Hastanesi arasında tıp fakültesi öğrencilerine yönelik afiliasyon protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu protokol ile klinik becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, tecrübeli hekimlerden çağdaş ve bilimsel tıp pratiğinin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim alacak.

Protokol imza töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, konuya ilişkin şunları kaydetti:

" Konya, hizmet sektörü ve özellikle yükseköğrenim açısından Türkiye'nin adeta parlayan yıldızı konumundadır. Genç ve nitelikli insan kaynağı, stratejik konumu, aktif ekonomik ve ticari yaşamı, güçlü rekabet pozisyonu Konya'yı hizmet sektöründe öne çıkarmaktadır. 2 milyonu aşan nüfusu, 5 üniversitesi ve bu üniversitelerde öğrenim gören 130 bin üniversite öğrencisi, Konya'nın genç ve nitelikli iş gücü potansiyelini yansıtmaktadır. Öte yandan Konya'da bulunan ve dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan özel hastanelerimiz, Konya'nın sağlık alanında bir merkez olduğunu tescillemektedir."

Protokol törenine, Öztürk ile Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ramazan Biberci, Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevat Özpınar, Farabi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Arıcan, Farabi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Durak, Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Seçkin Olcay, Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Demirel, Medova Hastanesi Başhekimi Dr. Fatma Mine Karaman ve Medova Hastanesi İşletme Müdürü Fatih Mustafa Temel katıldı.

Kaynak: AA

Karatay Üniversitesi, Farabi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTO Karatay Üniversitesi, Farabi ve Medova Hastaneleri ile Afiliasyon Protokolü İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:23:59. #1.11#
SON DAKİKA: KTO Karatay Üniversitesi, Farabi ve Medova Hastaneleri ile Afiliasyon Protokolü İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement