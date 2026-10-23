KTO Karatay Üniversitesi'nde İletişim Günleri 2026 paneli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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KTO Karatay Üniversitesi'nde İletişim Günleri 2026 paneli öğrencilerle buluştu

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KTO Karatay Üniversitesi'nde İletişim Günleri 2026 paneli düzenlendi. Panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AA ve Basın İlan Kurumu'nun Konya bölge müdürleri öğrencilerle buluşarak doğru ve güvenilir bilginin önemi ile gazetecilikte teyit ve etik ilkeleri anlattı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından "İletişim Günleri 2026" konulu panel düzenlendi.

KTO Karatay Üniversitesi'nin yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, iletişimin kamu kurumları ile toplum arasındaki bağın güçlendirilmesinde ve doğru bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

İletişim süreçlerinin güven oluşturulması, toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumların faaliyetlerinin etkili biçimde anlatılması açısından önem taşıdığını ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Özellikle dijitalleşmeyle birlikte iletişim yöntemleri ve alışkanlıkları hızla değişirken, doğru, güvenilir ve zamanında bilgi sunmak her zamankinden daha büyük bir önem kazanıyor. İletişim Günleri 2026 paneli kapsamında öğrencilerimizle bir araya gelmek, gençlerin iletişim alanına ilişkin bakış açılarını görmek ve mesleğin sorumlulukları üzerine değerlendirmelerde bulunmak son derece kıymetli."

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya da gazeteciliğin doğru ve güvenilir bilgiyi kamuoyuna ulaştırma sorumluluğunu taşıyan bir meslek alanı olduğunu söyledi.

Haber üretim sürecinde doğruluk, tarafsızlık, teyit ve etik ilkelerin temel belirleyiciler arasında yer aldığını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bilgiye erişimin hızlandığı ve dijital mecraların yaygınlaştığı günümüzde, haberin güvenilir kaynaklardan alınması ve kamuoyuna doğru biçimde aktarılması daha da önemli hale geliyor. Anadolu Ajansı olarak haberciliğin temel ilkelerini gözeterek doğru bilgiyi hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna ulaştırmayı her zaman önceliyoruz. İletişim alanında eğitim alan öğrencilerimizin haberin hazırlanmasından yayımlanmasına kadar uzanan süreçleri tanımaları ve mesleki etik konusunda bilinç kazanmaları gerekiyor."

Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak ise basın sektörünün toplumun doğru bilgilendirilmesi ve kamuoyunun oluşumunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, "Bu sorumluluğun sürdürülebilir biçimde yerine getirilmesi, basın kuruluşlarının kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve mesleki standartların korunmasıyla yakından ilişkili. Özellikle yerel basın, bulunduğu bölgenin gündemini kamuoyuna aktarması, toplumsal gelişmeleri görünür kılması ve vatandaşların bilgiye erişimini sağlaması bakımından öncü bir işleve sahip." diye konuştu.

Panel, soru-cevap oturumunun ardından plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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