KTÜ Mezunu 54 Yıl Sonra Diplomasını Aldı

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat ve Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Şefik Aydın, diplomasını 54 yıl sonra teslim aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 1970'de KTÜ İnşaat ve Mimarlık Fakültesi'nden yüksek inşaat mühendisi olarak mezun olan 80 yaşındaki Mehmet Şefik Aydın'a diplomasını Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı verdi.

KTÜ'nün eğitim-öğretim hayatına başladıktan sonra verdiği ikinci dönem mezunlarından olan Aydın, çeşitli sebeplerden dolayı bugüne kadar diplomasını alamadı.

Çuvalcı'nın makamında düzenlenen törenle 54 yıl sonra diplomasını alan Aydın, mutluluk duyduğu ifade etti.

KTÜ'nün her zaman mezunlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Çuvalcı ise mezunları KTÜ'nün bir parçası olarak görmeye devam ettiklerini kaydetti.