KTÜ Mühendislik Fakültesi'nde 57. Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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KTÜ Mühendislik Fakültesi'nde 57. Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesinde 57. mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin mühendislik biliminin yanı sıra hayata dair önemli değer ve deneyimler kazandığını vurguladı. KTÜ'nün ülkenin ve dünyanın ihtiyacı nitelikli mühendisler yetiştirmenin gururunu yaşadığını belirten Çuvalcı, mezunların topluma ve insanlığa fayda sağlayacaklarına olan inancını dile getirdi. Tören, kep atma ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

27.06.2024 17:57
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Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesinde 57. mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Stadyumunda düzenlenen törende, öğrencilerin sadece mühendislik biliminin inceliklerini öğrenmekle kalmadıklarını, aynı zamanda hayata dair çok önemli değer ve deneyim edindiklerini söyledi.

Geleceğin dünyasını gençlerin şekillendireceğini belirten Çuvalcı, diplomaların sadece bir kağıt olmadığını, büyük bir sorumluluğun da simgesi olduğunu vurguladı.

Çuvalcı, KTÜ olarak ülkenin ve dünyanın ihtiyacı nitelikli mühendisler yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Mezunlarımızın aldıkları bu eğitimle topluma ve insanlığa fayda sağlayacaklarına olan inancımız tamdır. KTÜ, 1955 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olarak eğitim hayatına başlamıştır. Trabzon'da bulunan üniversitemiz, 1955'ten bu yana bilimsel araştırma, eğitim kalitesi ve topluma katkılarıyla her zaman öncü olmuştur." dedi.

KTÜ Mühendislik Fakültesinin kurulduğu 1963'ten beri gelişen ve yenilenen eğitim anlayışıyla kaliteli eğitim sunduğunun altını çizen Çuvalcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fakültemiz, akademik kadrosunun üstün çalışmaları ve öğrencilere sunduğu modern eğitim olanakları ile ülkemizin önde gelen fakültelerinden biri olma özelliğini korumaktadır. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda atılan adımların ve yapılan çalışmaların büyük bir parçası olan siz değerli öğrencilerimizi yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin 2053, 2071 vizyonları doğrultusunda milli teknoloji hamlesi ile yerli ve milli üretime, inovasyona ve teknolojik gelişmelere büyük katkılar sunan bir nesil yetiştiriyoruz. Sizler, bu büyük hamlenin bir parçası olarak ülkemizin teknolojik bağımsızlığını ve rekabet gücünü arttıracak projelere imza atacaksınız. Milli teknoloji hamlesi, ülkemizin geleceğini şekillendiren yerli ve milli üretim kapasitemizi arttırarak, teknolojik bağımsızlığımızı sağlamayı hedefleyen bir stratejik vizyondur."

Çuvalcı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları da kınayarak, "Bu terör devletini, İsrail'i ve buna çanak tutan, destekleyen batılı emperyalist güçleri huzurlarınızda protesto ve telin ediyorum. Türk ordusu Suriye'de, Irak'ta operasyon yaptı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonları yaptık. Bir tek silahsız insana dokunduk mu? Dokunmadık. Bizim dedelerimiz 20 milyon kilometrekareyi sevgi, barış ve kardeşlikle yönettiler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Çuvalcı, fakülte birincisi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Bahtiyar Çubukçu ve dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyelerini verdi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu tören, mezunların kep atmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KTÜ Mühendislik Fakültesi'nde 57. Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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