KTÜ Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KTÜ Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi

12.06.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, 59 projeyi tanıttı. Akıllı tarım ve elektrikli araç projeleri dikkat çekti.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri '20'nci düşünden gerçeğine bitime projeleri' adlı sergiyle hünerlerini sergiledi. Bölüm öğrencisi Ömer Musa Cebeci, "Projemiz farklı toprak türlerinde yetiştirilebilecek bitki türlerini öneren bir sistem. Toprakta hangi bitki türlerini yetiştirebileceğimiz, ya da mısır yetiştirmek istiyorsak neler yapabileceğimizi bize öneren bir sistem geliştirdik" dedi.

KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri düzenlenen '20'nci Düşünden Gerçeğine Bitirme Projeleri Sergisi'nde tanıttı. Mühendislik Fakültesi'nde açılan sergide, farklı alanlarda geliştirilen 59 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüğü sergide; tarım teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri, akıllı cihazlar, otonom uygulamalar ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik projeler yer aldı. Sergi boyunca öğrenciler, geliştirdikleri sistemlerin çalışma prensiplerini akademisyenler, sektör temsilcileri ve ziyaretçilere anlattı. Projeler arasında dikkat çeken çalışmalardan biri, toprak analizine göre üreticilere bitki önerisinde bulunan akıllı tarım sistemi olurken, diğeri ise özellikle yaşlı ve engelli bireylerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen elektrikli araçlarda kablosuz şarj sistemi oldu.

'BU PROJELER ÖĞRENCİLERİMİZİN BECERİLERİNİN GÖSTERGELERİDİR'

KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol, öğrencilerin projelerini değerlendirerek, "Bizim mühendislik fakültesi olarak ana çıktımız; toplumsal katkıdır. Bilginin toplumun kullanabileceği seviyede aktarılması ve üretime geçirilmesi önemlidir. Bu anlamda öğrencilerimiz 4 yıl boyunca gördükleri teorik bilgileri toplumun kullanabileceği pratik alanları yansıtma şeklinin projelerini oluşturdular. Burada tarımdan elektrikli araçlara kadar çok farklı alanlarda yapılan projeler mevcut. Bunlardan bazıları TUSAŞ tarafından, bazıları TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, bazıları da bizim üniversitemiz tarafından desteklenmiştir. 59 tane grupsal şeklinde projelerden oluşuyor. Bu bizim öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin ne kadar kaliteli olduğunu ve öğrencilerinde ortaya teknolojik anlamda ne koyabileceği, becerilerinin de göstergesidir" dedi.

'CİHAZIMIZ TOPRAK TÜRÜNE UYGUN BİTKİYİ ÖNERİYOR'

Bölüm öğrencilerinden Ömer Musa Cebeci, toprak analizi ve toprağa uygun bitki uygunluğunu gösteren projelerine ilişkin, "Projemiz farklı toprak türlerinde yetiştirilebilecek bitki türlerini öneren bir sistem. Karadeniz Bölgesi'nde toprak yapısı çok değişken, aynı tarla içerisinde farklı toprak türleriyle karşılaşabiliyoruz. Cihazımızı toprağa yerleştirdiğimizde evdeki alıcı sistemine yönlendiriyoruz. Bu alıcı vasıtasıyla mobil uygulama ara yüzünden o toprakta hangi bitki türlerini yetiştirebileceğimiz, ya da mısır yetiştirmek istiyorsak neler yapabileceğimizi bize öneren bir sistem geliştirdik. Bu şekilde buna benzer çalışmalar yok. Yakın konsepteler var ama mobil uygulama aracılığıyla karar-destek sistemimiz var. Bitki puanlama sistemi de var. Hangi bitkinin elverişli olduğunu yüzdesel olarak gösteriyor. BU konuda örnek bir çalışma yok. Cihaz tasarım da bizlere ait. Güneş enerjisiyle kendine yetebilen bir sistemi vardır" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERİMİZE KOLAYLIK OLSUN İSTEDİK'

Bölüm öğrencilerinden Erkam Çavdarcı, elektrikli araçların kablosuz şarjının verimli kullanılması için geliştirdikleri projeye ilişkin, " Kablosuz araç şarj istasyonu yapmaya çalıştık. Araç istasyona yaklaştığı zaman araçla şarj yeri arasındaki mesafede verimsizlik ve kayıp olmaması için arabaya cihazı yapıştırarak şarj olayını daha verimli hale getirmeye çalıştık. Bunu daha otonom hale getirmeye çalışıyoruz. Engelli, yaşlı bireylerimize kolaylık olsun diye ve hayatını kolaylaştırmak isteyenler için yaptık. Arabasının ekranında park et tuşunu bastığı zaman park işlemi gerçekleşince dizayn ettiğimiz motorlarla beraber araca doğru yükselen cihazımız aşağıdan yukarıya aracın bataryasına dek gelerek maksimum verimle şarj etmeye çalışıyor. Engelli bireylerimiz evlerine geldiği zaman indikten sonra kablo takma derdi yaşamamasını planladık" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTÜ Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çay toplamak için İran’dan Rize’ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası
Nijerya’da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü
İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İBB’nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı
Besnik Hasi’nin Amedspor’a imza atması Belçika’yı karıştırdı Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı
Serkan Reçber’in Amedspor macerası 8 gün sürdü Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü
Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı
Nusaybin’de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

14:34
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı Listede Türkiye’den 2 yıldız var
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! Listede Türkiye'den 2 yıldız var
14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:57
TFF Başkanı’nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
13:14
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
12:49
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 14:46:29. #7.12#
SON DAKİKA: KTÜ Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.