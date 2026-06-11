Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı - Son Dakika
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Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Sarıyer\'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı
11.06.2026 21:51  Güncelleme: 21:52
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Sarıyer'de bir özel okulun sahibi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kadın idari işler müdürünü silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan müdür ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sarıyer'de bir özel okul sahibi Can O., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı idari işler müdürü Gülcan K.'yı silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

OKUL SAHİBİ, KADIN ÇALIŞANINI VURDU

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul sahibi Can O. ile okulun idari işler müdürü Gülcan K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Can O., yanında bulunan silahla Gülcan K.'ya ateş etti.

Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kulağından ve elinden yaralandığı belirlenen Gülcan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli Can O., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı - Son Dakika

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