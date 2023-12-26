Kuaföre çarparak ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi

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ANTALYA'da kuaförlük yapan Tarık Deniz'e (35) yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarpıp, ölümüne neden olan, olaydan 3 gün sonra polise teslim olan Burak Sarıoğlu'nun (31), 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Caddede otomobilinin dörtlülerini yakarak inen Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak Sarıoğlu'nun kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen Sarıoğlu, otomobilini, kimlik ve cüzdanını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kazadan 3 gün sonra polise teslim olan Burak Sarıoğlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle Burak Sarıoğlu hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık Burak Sarıoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi. Sanık Sarıoğlu, Ankara'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'AİLEYE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM'

Antalya 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya sanık Burak Sarıoğlu, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tarık Deniz'in annesi, babası ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakim karşısında savunmasını yapan Burak Sarıoğlu, önceki beyanlarını tekrar ederek, 'Aileye baş sağlığı diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum dedi.

Tarık Deniz'in annesi Cennet Deniz ve babası Cuma Deniz, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının savunmasının ardından alınan bilirkişi raporları dosyaya konuldu. Duruşma savcısı, sanık Burak Sarıoğlu hakkında mütalaayı açıkladı. Sanık Burak Sarıoğlu'nun alkollü araç kullandığını belirten savcı, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcı, cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasının da göz önünde bulundurulmasını istedi. Hakim, sanığın tutukluluk haline karar vererek sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Duruşma sonrası Deniz ailesi, Antalya Adliyesi önünde Tarık Deniz'in fotoğraflarıyla basın açıklaması yaptı. Emekli polis memuru baba Cuma Deniz, sanık Burak Sarıoğlu'nun olay günü alkollü olduğunun tespit edildiği, bilinçli taksirle ölüme neden olduğunun açıklandığını anlattı. Deniz, 'Biz bunun ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını talep ediyoruz. Cinayet işlediğini düşünüyoruz. Alkollü, aşırı hızlı bir şekilde çarpıp olay yerini terk ettiğine dair bütün delilleri sunduk. Biz sanığın az bir ceza almasını istemiyoruz. Ağır cezada yargılanıp cinayetten ceza alması için elimizden geleni yapacağız dedi.

Gözü yaşlı anne Cennet Deniz ise 'İnşallah oğlumun kanı yerde kalmaz. Adalet yerini bulur. Ben adalete güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum diye konuştu. (DHA)