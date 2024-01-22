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Küba'da düzenlenen Hakikat Operasyonu Forumu başladı

Küba'da, Latin Amerika Haber Ajansı (Prensa Latina) tarafından düzenlenen Hakikat Operasyonu Forumu başladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, forumun açılışını yaparak, alternatif medya faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı. Forum, dezenformasyonla mücadele açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirildi. AA Genel Müdürü Serdar Karagöz de foruma katılarak, AA'nın dezenformasyonla mücadeledeki sorumluluğunu vurguladı ve AA'nın Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilerinin güçleneceğini belirtti.

Küba\'da düzenlenen Hakikat Operasyonu Forumu başladı
22.01.2024 - 19:33,
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Küba'da, Latin Amerika Haber Ajansı (Prensa Latina) tarafından düzenlenen Hakikat Operasyonu Forumu başladı.

Başkent Havana'da düzenlenen forumun açılışını Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel yaptı.

Canel, konuşmasında, Batı'nın medya ambargosu karşısında, dünyanın her köşesinde hakikati anlatan alternatif medya faaliyetlerinin daima devam edeceğini söyledi.

Foruma katılan 30'u aşkın ülkeden 60 katılımcıya teşekkür eden Canel, çalışmanın kara propagandayla mücadele açısından son derece mühim olduğunu belirtti.

Küba'nın bazı devletlerce terörizme destek veren ülkeler listesine alındığını dile getiren Canel, ülkesinin dezenformasyona karşı mücadele ettiğini kaydetti.

Dünyanın "medya aracılığıyla üretilen terör ve iftiralarla dolu" zamanlardan geçtiğini vurgulayan Canel, forumun, buna bir meydan okuma olduğunun altını çizdi.

Devlet Başkanı Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını anımsatarak, dünya medyasının bu aşamada tarafsız haberler yapabilmesinin önemine dikkati çekti.

Konuşmasının ardından katılımcılarla sohbet eden Canel'in Filistin kefiyesi taktığı görüldü.

AA Genel Müdürü Karagöz de foruma katıldı

Foruma katılan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de Latin Amerika ülkeleri ile Anadolu Ajansı (AA) arasındaki ilişkinin yeni dönemde daha güçleneceğini belirtti.

Karagöz, bölgesel ve uluslararası haber ajanslarından mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, dezenformasyonla mücadelede haber ajanslarına düşen sorumluğun önemini vurgulayarak, AA'nın bu alanda attığı adımlara ilişkin bilgiler verdi.

Kaynak: AA
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