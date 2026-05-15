Küba'da Elektrik Kesintileri Başladı

15.05.2026 14:06
Küba'da Ciego de Avila'dan Guantanamo'ya kadar birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

HAVANA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Küba Elektrik Birliği, perşembe günü erken saatlerde ülkenin doğusundaki Ciego de Avila'dan Guantanamo'ya kadar uzanan birçok eyalette elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Aynı gün yapılan açıklamada, kesintinin çarşamba gecesi Granma eyaletindeki ana iletim hatlarından birinde frekansta yaşanan ani düşüş sonucu hattın devre dışı kalmasının ardından meydana geldiği belirtildi.

Birlik, elektriğin "yeniden sağlanma sürecinde" olduğunu kaydederken, hizmetin tamamen ne zaman normale döneceğine ilişkin bilgi vermedi.

Küba Enerji ve Maden Bakanı Vicente de la O Levy, çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkedeki elektrik kesintilerinin "öncelikle sıkı enerji ambargosundan kaynaklandığını" ifade etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise saatler önce yaptığı açıklamada, mart ayı sonunda bir Rus gemisi tarafından teslim edilen petrol stoklarının tükenmesinin ardından enerji krizinin son derece kritik durumda olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

