HAVANA, 22 Ekim (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, hafta sonu Küba'yı vuran Oscar Kasırgası'nın ardından yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisinde en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Diaz-Canel Pazartesi günü televizyonda yayımlanan açıklamasında, kasırganın ülkenin doğusundaki Guantanamo eyaletinde ciddi hasara yol açtığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Küba'da Kasırga Felaketi: 6 Ölü - Son Dakika
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